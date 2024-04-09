09 апреля 2024, 17:57
Выездные экскурсии для участников клуба «Активное долголетие» провели в Химках
Участники клуба «Активное долголетие» в городском округе Химки посетили свыше 20 выездных экскурсий. В апреле пенсионеры отправятся на ВДНХ и Патриаршие пруды в Москве, а также в соседние города Подмосковья.
Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар рассказала, что программа экскурсионных маршрутов очень насыщенная. Например, 10 и 11 апреля участники проекта «Активное долголетие» смогут отправиться на экскурсию по территории ВДНХ, в рамках которой узнают историю создания выставочного комплекса, побывают в павильонах «Россия» и «Азербайджан».
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Проект «Активное долголетие» работает в Московской области с 2019 года. За все время существования клуба участники побывали на тысячах спортивных, творческих, образовательных и профессиональных мероприятиях.
Записаться на различные активности, мероприятия и экскурсионные поездки можно через приложение «Соцуслуги» или по телефону: 8-495-572-65-14.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Активное долголетие
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