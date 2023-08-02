Подмосковье 02 августа 2023, 14:30 Выездные бригады врачей провели диспансеризацию на заводе «Спецпрокат» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Выездную диспансеризацию провели на заводе металлических конструкций «Спецпрокат» в Лобне. Сотрудники предприятия смогли пройти необходимые обследования прямо на работе.

Завод «Спецпрокат» выпускает фасадные системы и панели, сборные сэндвич-панели, кровли, профнастил, а также сварные металлоконструкции и быстровозводимые здания. Предприятие замещает импортные аналоги подобной продукции на российском рынке и участвует в восстановлении Мариуполя.

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Работники завода проверили давление, сдали кровь и прошли ЭКГ. Вместе с ними это сделал и заместитель главы городского округа Вадим Лебедев. По его словам, «Спецпрокат» стал первым производством, на котором лобненские врачи провели выездную диспансеризацию.

Уже 13 тысяч жителей Лобни прошли диспансеризацию с начала года. Обследование помогает выявить болезни на ранних стадиях и как можно скорее назначить правильное лечение.

Для проведения выездной диспансеризации на производстве нужно обратиться к заведующей Лобненской городской поликлиникой № 1 по телефону: 8 (495) 577-56-70.

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