Подмосковье 02 марта 2023, 16:58 Выездные бригады врачей из Подольска проведут 9 диспансеризаций в марте

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Мобильные бригады больницы Подольска обследовали 52 жителей округа во дворцах культуры. Одного из пациентов направили на дообследование. В марте выезды проведут еще в девяти местах.

Первые выездные диспансеризации провели в поселке Кузнечики и микрорайоне Силикатная. Врачи провели анкетирование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, посчитали индекс массы тела, сделали ЭКГ, измерили давление и взяли анализ крови.

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Чтобы пройти выездную диспансеризацию, нужно взять полис, паспорт и СНИЛС. Следующее мероприятие пройдет 14 марта микрорайоне Шепчинки.

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