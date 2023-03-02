02 марта 2023, 16:58
Выездные бригады врачей из Подольска проведут 9 диспансеризаций в марте
Мобильные бригады больницы Подольска обследовали 52 жителей округа во дворцах культуры. Одного из пациентов направили на дообследование. В марте выезды проведут еще в девяти местах.
Первые выездные диспансеризации провели в поселке Кузнечики и микрорайоне Силикатная. Врачи провели анкетирование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, посчитали индекс массы тела, сделали ЭКГ, измерили давление и взяли анализ крови.
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Чтобы пройти выездную диспансеризацию, нужно взять полис, паспорт и СНИЛС. Следующее мероприятие пройдет 14 марта микрорайоне Шепчинки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.
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