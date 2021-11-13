Выездную вакцинацию от коронавируса провели в МФЦ Фрязина

Посетить МФЦ и заодно сделать прививку от коронавируса — такую возможность получили жители городского округа Фрязино. Это дополнительная мера, чтобы люди не стояли в очередях, а могли спокойно пройти вакцинацию. Прием врачи ведут без записи.

Житель Фрязина Николай Зинган рассказал, что записался на ревакцинацию в поликлинику. Но решил не ждать своей очереди, а воспользоваться услугами выездной медицинской бригады.

«Зашел, написано: „Вакцинация“. Я уже записался в поликлинику, но можно и здесь сделать. Удобно и быстро», — заявил он.

Перед уколом все проходят обязательное анкетирование. В специальном документе пациенты подтверждают, что не контактировали с зараженными коронавирусом последние две недели и не испытывали недомогания. После этого всех желающих сделать прививку осматривает терапевт, а после отправляет на процедуру.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев отметил, что после завершения длинных выходных жители начали активно записываться на вакцинацию. Чтобы снизить количество очередей, приняли решение открыть выездной медицинский пункт в МФЦ.

«С сегодняшнего дня мы подобную практику испытываем в нашем МФЦ, потому что посетителей много и в порядке популяризации вакцинации после нерабочих дней. Люди приходят, видят выездной пункт и с удовольствием делают прививку», — отметил он.

Дмитрий Воробьев решил не упускать момента и отправился на ревакцинацию. После процедуры он высоко оценил работу выездного пункта.

Глава округа пообщался с врачами, работавшими в красной зоне. Медики рассказали, что сейчас ситуация изменилась не в лучшую сторону, потому что жители не соблюдают действующие санитарные нормы.

«Очень много по городу и везде ходят без масок, без средств индивидуальной защиты. Хотя мы все это говорим. Многие игнорируют этот вопрос», — рассказал заведующий пятым блоком инфекционного блока Центральной городской больницы имени Гольца Алексей Бухарин.

Врач отметил, что отказ от прививки соблюдения мер безопасности для многих заканчивается лечением в красной зоне.

Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской больницы Дмитрий Логинов подтвердил, что жители Фрязина начали активно записываться на прививку от коронавируса.

«Мы все знаем, что QR-коды начинают требовать, но и люди сами понимают, что без вакцинации дальнейшая судьба, если заболеют, слабо перспективна, как если бы они были вакцинированы», — пояснил врач.

Сделать прививку от коронавируса сегодня можно во всех пунктах вакцинации, в том числе при посещении МФЦ. Это единственный способ одержать победу над пандемией и сократить число летальных исходов.