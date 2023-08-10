Подмосковье 10 августа 2023, 09:52 Выездную диспансеризацию провели для жителей села Ачкасово под Воскресенском Телеканал «360»

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Выездная диспансеризация прошла в фельдшерско-акушерском пункте села Ачкасово под Воскресенском. Более 50 жителей прошли обследование и получили консультации специалистов.

Профилактический медицинский осмотр помогает выявить сердечно-сосудистые, бронхолегочные и онкологические заболевания на ранней стадии. В список обязательных обследований входит и флюорография.

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На сегодняшний день в селе Ачкасово проживает около 180 человек. Далеко не все могут позволить себе доехать до поликлиники на машине, а поездка на общественном транспорте отнимает много времени. Поэтому местные жители с нетерпением ждут, когда в их фельдшерско-акушерский пункт придет новый специалист.

Совместно с Воскресенской областной больницей постоянно ведется работа по поиску и привлечению медицинских кадров в округ.

«На сегодняшний день у нас стоит острая потребность в привлечении кадров для работы в сельской местности. С весны акушерский пункт в Ачкасове не ведет полноценную деятельность в связи с отсутствием фельдшера. На протяжении всего времени проводим работу по поиску кадров. Меры поддержки по сельской местности предусмотрены», — рассказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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