Подмосковье 17 апреля 2024, 08:58 Выездную диспансеризацию провели для жителей Плещеевской улицы в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске на Плещеевской улице прошла выездная диспансеризация. Каждый месяц такое обследование проходят около 60 человек.

Прием жителей на Плещеевской улице провели терапевт, офтальмолог и хирург. Пациентам провели клинический анализ крови, анализ на сахар и холестерин, сделали кардиограмму и другие обследования.

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«Врачи принимают пациентов, дают свои рекомендации, в случае выявления каких-либо отклонений отправляют уже на дальнейшее дообследование», — сказала заведующая отделением диспансеризации в поликлинике № 1 Юлия Марянина.

Благодаря активному информированию жителей на диспансеризацию приходит много людей. Сотрудники медучреждений обзванивают каждого пациента, информационные таблички висят и в поликлинике № 1. Обследования проводят во всех девяти отделениях Подольской больницы. Пройти обследование может каждый, при себе достаточно иметь паспорт и полис.

«С каждым месяцем увеличивается количество пациентов, желающих пройди диспансеризацию. Для этого мы устраиваем единые дни диспансеризации, которые проходят два раза в месяц по субботам. Это больше сделано для работающих граждан. Мы стараемся выводить в эти дни узких специалистов — онкологов, эндокринологов, кардиологов», — отметила Юлия Марянина.

Для диагностики заболеваний на ранних стадиях важно вовремя проходить профилактический медосмотр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые медцентры откроют в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

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