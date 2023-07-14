Подмосковье 14 июля 2023, 13:30 Выездную диспансеризацию проведут в микрорайоне Катюшки в Лобне 15 июля

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Центральная городская больница Лобни проведет выездную диспансеризацию в микрорайоне Катюшки. Жители округа смогут пройти обследования 15 июля.

На выездной диспансеризации можно будет сделать ЭКГ и анализ крови, получить консультацию специалистов. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Врачи будут вести прием по адресу: Лобненский бульвар, дом № 9 с 8:00 до 13:00.

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Предприятия округа также могут пригласить выездную диспансеризацию к себе, чтобы сотрудники могли пройти медосмотр без отрыва от производства. Для этого необходимо обратиться к заведующей Лобненской городской поликлиникой № 1 Елене Голуб по телефону: 8 (495) 577-56-70.

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