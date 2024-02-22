Подмосковье 22 февраля 2024, 19:44 Выездную администрацию в Лобне провели в формате «открытого микрофона» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня состоялся очередной прием выездной администрации. Встреча в микрорайоне Восточный прошла в формате пресс-конференции, на которой жители задали интересующие вопросы.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава городского округа Анна Кротова рассказала про основные планы по развитию микрорайона. После жители пообщались с отраслевыми специалистами по личным вопросам.

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«Мы провели небольшую пресс-конференцию в формате „открытого микрофона“, на которой жители задавали общие вопросы, которые интересуют большинство. Одним из самых важных стало обсуждение плана строительства съезда с Северного обхода в районе Локомотивной улицы. Проект представили коллеги из „Дирекции дорожного строительства“ Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Также на встрече обсудили планы капитального ремонта детского сада «Золотой петушок». Работы начнутся уже в этом году, а полное завершение капремонта планируется в 2026-м.

Всего на встречу зарегистрировались 76 человек. Около 60 жителей присоединились к трансляции мероприятия, которая проходила в Telegram-канале главы Лобни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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