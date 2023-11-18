Подмосковье 18 ноября 2023, 22:29 Выездную администрацию провели в поликлинике № 2 в Реутове Телеканал «360»

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В городской поликлинике № 2 в Реутове глава города Станислав Каторов вместе с главным врачом Реутовской городской больницы Александром Алексеевым провели встречу с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«На этот раз в ходе „выездной администрации“ поговорили с жителями о качестве предоставления медицинского обслуживания. Только за последний год в Реутове открыли пристройку к поликлинике № 1, завершили капитальный ремонт рентген-кабинета и в детской поликлинике на Юбилейном проспекте, открыли филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. Владимирского, снизили количество жалоб по вопросам здравоохранения на 40%, продолжаем внедрять работу искусственного интеллекта, отремонтировали и открыли Реабилитационный центр, обновили фасад терапевтического корпуса больницы, приступили к ремонту хирургического корпуса и многое другое», — рассказал глава Реутова Станислав Каторов.

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В пресс-службе добавили, что в ходе «выездной администрации» жители задавали вопросы об упрощении системы заполнения больничных карточек, о записи на прием к врачу, о поставке дополнительного тяжелого оборудования и многом другом.

«Все вопросы, озвученные на встрече, взяты на мой личный контроль и будут решены совместно со специалистами Реутовской городской больницы в ближайшее время», — подытожил глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что общение с жителями в формате «выездной администрации», где каждый желающий может задать интересующий вопрос, внедрен в Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Выездные администрации» подразумевают присутствие на встрече не только главы города и его профильный заместителем, но и руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.

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