Подмосковье 24 августа 2023, 15:01 Выездной прием администрации провели на предприятии «ПСО-13» в Истре Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Администрация Истры провела выездной прием на одном из старейших предприятий Истры. Сотрудники «ПСО-13» смогли задать вопросы представителям власти. На встрече обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и дорожной инфраструктуры.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

«Мероприятие довольно интересное, здесь можно вживую пообщаться с представителями власти. А главное, я вижу заинтересованность в их глазах», — рассказал сотрудник предприятия Андрей Корягин.

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На подобных приемах присутствуют все заместители главы администрации, депутаты, начальники управлений, а также руководители ресурсоснабжающих организаций.

«Регулярно проводим выездное общение с работающими людьми. Топ вопросов на этом предприятии — это вопросы благоустройства и ЖКХ», — прокомментировала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Такие встречи уже провели и в других крупных компаниях городского округа — «Изолятор», «Архбум» и «ЛКТ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он напомнил, что правительство России и компания «Газпром» оказали региону существенную поддержку в этой сфере.

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