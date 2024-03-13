Подмосковье 13 марта 2024, 13:59 Выездной прием администрации прошел в школе № 9 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Прием выездной администрации в школе № 9 посетили 56 жителей Лобни. На вопросы горожан ответила глава округа Анна Кротова и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Жители смогли обсудить темы ЖКХ, благоустройства и решить частные вопросы.

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«От общего к частному — это наш новый подход к работе выездных администраций. Приятный момент: жители приходили не только решать проблемы, но и с обратной связью — благодарностью за действия администрации», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Мероприятие транслировали в прямом эфире. Помощь в организации встречи с жителями оказали «Волонтеры Подмосковья» и сотрудники школы № 9.

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