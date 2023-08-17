Подмосковье 17 августа 2023, 16:23 Выездной прием администрации прошел в поселке Снегири под Истрой Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Администрация Истры провела выездной прием на предприятии «Стил Технолоджи» в поселке Снегири. Сотрудники смогли обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ и строительства.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Предприятие «Стил Технолоджи» более 20 лет выпускает модульные металлочерепицы, водосточные системы, софиты для подшивки крыши, металлические фасады и системы ограждения. В компании трудятся 180 сотрудников, многие из них — местные жители. Работники производства смогли обсудить все волнующие их вопросы на приеме выездной администрации.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

«Наши сотрудники дали положительный отклик. Я думаю, что это им пошло на пользу. Потому что у них есть вопросы по быту в тех местах, где они проживают, по транспортной доступности, по медицине», — рассказал генеральный директор предприятия Игорь Сластин.

На подобных встречах присутствуют все заместители главы администрации, депутаты, начальники управлений, а также руководители ресурсоснабжающих организаций. Встречи в формате выездной администрации проходят не только на предприятиях, но и во дворах многоквартирных домов, а также в крупных населенных пунктах городского округа Истра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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