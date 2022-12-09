Подмосковье 09 декабря 2022, 22:10 Выездное заседание Комитета Мособлдумы провели в усадьбе Середниково

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Комитет Мособлдумы по культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание в усадьбе Середниково. Перед депутатами стояла задача решить спорный вопрос, связанный с земельным участком объекта культурного наследия.

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Как пояснили на встрече, часть могил местного кладбища располагаются на земле, принадлежащей усадьбе Середниково, а соответственно — объекте культурного значения и охранной зоне.

«Предмет для обсуждения был широкий на самом деле, и инициативу проявил Михаил Юрьевич как директор усадьбы. Он вышел с этой инициативой в сентябре 2022 года с приглашением посетить и помочь им решить ряд насущных проблем. Проблемы сложные, потому что они касаются земельного участка объекта культурного наследия, зон охраны этого объекта культурного наследия», — отметила председатель Комитета мособлдумы по культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Спорные моменты возникли еще в 2018 году, когда администрация округа отдала землю под безвременное пользование ритуальной компании. Однако захоронения на ней начались только спустя два года. Тогда Лермонтовы — прямые потомки поэта и руководители Середниково — и заметили, что на месте вековых деревьев одна за одной «вырастают» могилы, а соседнее кладбище уже заняло часть охранной зоны. С тех пор начались постоянные разбирательства. Добиться хоть какой-то конкретики удалось только в 2021 году при поддержке прокуратуры округа в Арбитражном суде Московской области. Согласно постановлению, ущерб, который был нанесен федеральному культурному наследию, составляет девять миллионов рублей.

«Главный вопрос, который мы просили поднять на этом заседании, и в общем-то получили сегодня удовлетворительный ответ, вопрос звучал таким образом — возможно ли синхронизировать разноплановые требования законодательства», — сказал директор ООО «Национальный Лермонтовский центр в Середниково» Михаил Лермонтов.

Кто должен понести наказание, что делать с уже существующими захоронениями и кому компенсировать нанесенный ущерб — еще предстоит определить. Решение примут до конца года, будет составлен четкий план необходимых мер и действий с точными сроками выполнения.

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