Выездное совещание по вопросам содержания многоквартирных домов прошло в городском округе Рузский

Выездное совещание по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД), дворовых территорий и вывоза мусора прошло в городском округе Рузский. Поводом для этого стали жалобы жителей, сообщила первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

Вместе с главой городского округа Рузский Николаем Пархоменко, его заместителями, представителями Госжилинспекции и Главного управления содержания территорий Подмосковья Пухова проинспектировала работу Муниципального центра управления регионом, сказано в пресс-релизе Министерства ЖКХ Московской области.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Это было сделано в рамках выездного совещания по вопросам разбора «красных зон» Центра управления регионом.

На мероприятии присутствовали также руководство регоператора ООО «Рузский региональный оператор», представители управляющих компаний МБУ «УК РГО», ООО «Реал-Сервис», ООО «ЗИП», ТСЖ «Москворецкий» и подрядных организаций, которые ответственны за содержание дворовых территорий.

Поводом для нашего совещания стали жалобы жителей городского округа Рузский на ненадлежащее содержание МКД, дворовых территорий, контейнерных площадок, некачественную уборку подъездов, подтопленные подвалы и другое Анжела Пухова Первый заместитель министра ЖКХ Московской области

Представители регионального правительства ознакомились с организацией работы Муниципального центра управления регионом. Также они проверили, как отрабатываются жалобы, которые касаются деятельности жилищно-коммунального комплекса, и поступают на портал «Добродел», в систему «Инцидент» и Единую дежурно-диспетчерскую службу. По итогам были розданы рекомендации, направленные на улучшение работы МЦУР.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Как отметила Пухова, она вместе с коллегами детально ознакомились со структурой и распределением обязанностей в Рузском МЦУР, с алгоритмом отработки жалоб. Было еще раз акцентировано внимание на том, что «власть должна работать не над устранением жалоб жителей, а над их предупреждением».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неустанно подчеркивает, что мы все должны работать на опережение, не ждать, когда житель обратится с той или иной проблемой, а делать все, чтобы ситуация должна быть решена так, чтобы у жителя не возникало никакой необходимости куда-то писать и жаловаться Анжела Пухова Первый заместитель министра ЖКХ Московской области

Обход территорий многоквартирных домов в микрорайоне Северный (дом № 5), на улице Федеративной (дома № 13, № 15) и в Демократическом переулке (дома № 13 и «25) провели после встречи в МЦУР. В протокол занесли все отмеченные недостатки в содержании МКД и дворов. Также назначены кратчайшие сроки для их ликвидации управляющими компаниями и МБУ «Благоустройство».

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