Подмосковье 09 декабря 2023, 20:11 Выездное голосование организовали для удобства жителей Серпухова Мособлизбирком

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Жители городского округа Серпухов продолжают голосовать за кандидатов в новый Совет депутатов. Для их удобства организовали выездное голосование на удаленных территориях муниципалитета.

Всего на территории Серпухова работают восемь автобусов. Они обеспечивают проведение голосования для граждан, проживающих на 29 удаленных территориях. Такой способ особенно актуален при сильных заморозках — избирателям не нужно самостоятельно добираться до участков.

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Отметим, что по состоянию на 18:00 явка на выборах превысила 12,8 тысячи человек. Голосование продолжится 10 ноября. Избирательные участки распахнут свои двери в 8:00.

Мособлизбирком Мособлизбирком Мособлизбирком Мособлизбирком

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах. Он также отметил высокую явку избирателей и хорошую подготовку наблюдателей.

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