Подмосковье 16 февраля 2024, 12:46 Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Косяково Unsplash

Читать 360tv в

Глава Воскресенка принял участие в выездном приеме администрации округа в селе Косяково. Алексей Малкин обсудил с жителями вопросы водоснабжения, работу канализации и транспорта.

Жители Косякова проявили инициативу и сами попросили руководство округа о встрече. На вопросы сельчан ответили заместители главы, специалисты профильных структур и руководители управляющих компаний.

Реклама

«Мы выехали в деревню Косяково, потому что отсюда поступило несколько жалоб бытового характера, есть проблема с канализированием. Проблеме этой более пяти лет, но мы постараемся решить эти проблемы в полном объеме. Проведем полную диагностику, определим перечень мероприятий и, конечно, жителям поможем», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Староста села Косяково Вера Байдакова пришла на встречу, чтобы обозначить важную для большинства жителей тему качества питьевой воды.

«Эта проблема года три у нас длится. Фильтры на станции выработали свое положенное время, и теперь проблемы с заменой, с финансированием. Выслушали очень внимательно, поговорили со всеми интересующими нас специалистами, обещали до пятницы отчитаться о выполненной работе, будем ждать результатов», — поделилась Вера Байдакова.

Жители деревни Муромцево спросили, когда в их деревне появится газ. Пока населенный пункт не включен в программу социальной газификации. На приеме им подробно разъяснили алгоритм действий для вступления в программу.

«Последовательно прорабатываем эту ситуацию, то есть обращаемся сначала по поводу подключения, получаем ответ. Мы со своей стороны ходатайствуем, а дальше „Мособлгаз“, исходя из своих возможностей дает вам либо согласие, либо отказ, а мы снова, поддерживая жителей, будем поднимать эту тему постоянно, если есть на это спрос», — сообщил заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Черняев.

На встрече поговорили также об организации рейсовых автобусов большей вместимости, об улучшении электроснабжения и возможностях местной амбулатории. Все жители получат обратную связь по своим обращениям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».