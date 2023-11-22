Подмосковье 22 ноября 2023, 12:37 Выездная встреча администрации с жителями прошла в селе Шарапово Телеканал «360»

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Выездной прием администрации городского округа Чехов прошел в селе Шарапово. Жители смогли решить бытовые проблемы, проконсультироваться с профильными специалистами и обсудить благоустройство территорий.

Выездные приемы администрации доказали свою эффективность. Так, на встрече одна из жительниц села пожаловалась на слабое освещение и сложность прохода в детский сад из-за хаотичной парковки. Решение по обоим вопросам приняли оперативно.

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«Комиссия по безопасности дорожного движения у нас проводится раз в квартал, как раз сейчас, в декабре, будем ее проводить. Коллегам поставлю задачу, чтобы совместно с ГАИ проработали вопрос по установке знака с зоной действия (знак парковки. — прим. ред.)», — рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Выездной формат администрации для старосты деревни Масново-Жуково Галины Кокориной — проверенный способ решения вопросов. После предыдущих подобных приемов в деревне отсыпали дорогу и установили ливневый сток. В этот раз Галина пришла на встречу с вопросом по освещению.

«Это очень удобно, я могу подстроить свой график. В основном же старосты, как и жители, все люди рабочие. <…> Поэтому благодарность нашей администрации за этот формат, за то, что у нас есть возможность не откладывать решение вопросов, которые назрели. <…> Я не приезжаю контролировать — кто там и что делает. Я приезжаю и вижу уже качественную и хорошую работу», — рассказала Галина.

В рамках выездной администрации в Шарапове было принято 50 человек и рассмотрено 66 вопросов.

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