Подмосковье 22 ноября 2023, 14:50 Выездная встреча администрации с жителями прошла в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Прием выездной администрации прошел в Лобне под руководством главы округа Игоря Демешко. На встрече с жителями обсудили вопросы, касающиеся благоустройства, ЖКХ и других сфер.

По словам главы городского округа Лобня Игоря Демешко, после приема специалисты администрации запланировали несколько выездов по проблемным адресам. Такие встречи пройдут по вопросам жителей дома № 5 на улице Ленина, дома № 13 на улице 9-й Квартал и дома № 6 на улице Туголукова. Среди актуальных — содержание придомовой территории и деятельность управляющей компании.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава также рассказал, что удалось решить вопрос инициативной группы садового товарищества «Катюшки-1». Ранее жители обратились в администрацию с просьбой оказать содействие в оформлении земельного участка.

Прием населения в формате выездной администрации удобен тем, что у каждого жителя города есть возможность обратиться во все службы и подведомственные организации муниципалитета рядом с домом. Большинство вопросов решают на месте, решение остальных берут под контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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