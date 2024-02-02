Подмосковье 02 февраля 2024, 13:29 Выездная встреча администрации с жителями микрорайона 1 Мая прошла в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Заместитель главы городского округа Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с инициативными жителями микрорайоне 1 Мая. Они обсудили медицинское обслуживание, вопросы общественного транспорта и содержание территорий.

Во время выездного приема жителям пообещали создать групповой чат с инициативной группой для дальнейшего взаимодействия.

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Следующая такая встреча состоится в микрорайоне 1 Мая через несколько недель. Там планируют обсудить транспортные вопросы и строительство дорог. Информацию о месте и времени разместят в домовых чатах и социальных сетях через управляющую компанию «Пента».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве обходной дороги в Малых Вяземах. Ее откроют в 2024 году.

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