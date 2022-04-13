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    13 апреля 2022, 15:32

    Сезон выездной вакцинации домашних животных от бешенства начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Сезон выездной вакцинации питомцев от бешенства начался в Подмосковье. Ее проводят в СНТ и дачных поселках.

    Сезон выездной вакцинации домашних животных от бешенства начался в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, в выездной вакцинации в прошлом году задействовали 84 бригады ветеринаров.

    Они привили 76,5 тысячи домашних животных. С января 2022-го вакцинировали уже 17,2 тысячи кошек и собак.

    Особенно важно позаботиться о прививке перед сезонными поездками на природу

    Владислав Мурашов.

    В Минсельхозе уточнили, что все подробности о выездной вакцинации можно узнать по телефону +7 (495) 668-01-25.

    «Хочется напомнить, что ответственность по вакцинации от бешенства полностью лежит на их владельцах», — отметил Мурашов.