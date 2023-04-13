Подмосковье 13 апреля 2023, 14:45 Выездная вакцинация животных от бешенства началась в Мытищах Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Ветеринары из Мытищ начали выездную кампанию по вакцинации домашних животных от бешенства. В первые дни работы передвижного пункта привили около 400 кошек и собак.

Вакцинацию уже провели в деревнях Сорокино, Никульское, Жостово, Ульянково, Шолохово, Троице-Сельцо. Прививка — это эффективный способ защитить своего питомца и себя от опасных болезней. Даже домашние кошки, которые никогда не выходят на улицу, тоже нуждаются в обработке, ведь вирус бешенства хозяин может занести в квартиру на обуви или одежде.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».