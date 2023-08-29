Выездная администрация Солнечногорска решила около 80 вопросов жителей села Алабушево | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:31 Выездная администрация Солнечногорска решила около 80 вопросов жителей села Алабушево пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Прием выездной администрации прошел в Солнечногорске. Жители села Алабушево, поселка Андреевка и деревни Голубое смогли задать вопросы главе округа и его заместителям. Всего поступило 79 обращений.

В основном вопросы касались ремонта дорог, покоса травы, содержания детских площадок и других тем. Их решение глава округа взял под личный контроль.

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«В селе за последние несколько лет произошли позитивные перемены. Алабушевская школа <…> получила вторую жизнь после капитального ремонта <…>. В следующем году планируем начать проектирование с последующим строительством новых блочно-модульных очистных сооружений большей мощности. Выполнен существенный объем по ремонту дорог, благоустройству дворов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что все еще остаются актуальными темы благоустройства территории и ремонта дорог.

Напомним, приемы жителей в формате выездной администрации проходят в Солнечногорске регулярно. Кроме того, каждый месяц глава округа проводит личные приемы граждан. Записаться можно через горячую линию по телефону 8 (800) 201-67-47 или через электронную почту solngor@mosreg.ru.

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