Подмосковье 27 мая 2023, 14:36 Выездная администрация Наро-Фоминска встретилась с жителями Апрелевки

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Выездная встреча администрации муниципалитета Наро-Фоминск с жителями Апрелевки прошла в здании территориального управления города. Около 20 горожан обсудили вопросы быта, благоустройства и детского досуга в Апрелевке.

«Выездная администрация это хорошо и удобно в плане того что мы приезжаем и обсуждаем насущные проблемы города Апрелевка. У жителей возникают вопросы благоустройства и конкретные точечные вопросы сегодня обсуждались. Очень беспокоят вопросы ЖКХ и Алексей Александрович [Гусаков, председатель Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности городского округа Наро-Фоминск, замглавы администрации — прим.ред.] сегодня дал все комментарии и все корректировки, которые будут произведены здесь в Апрелевке в системе ЖКХ» — рассказала заместитель главы администрации городского округа Наро-Фоминск Наталья Трофимова.

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Также жителей интересовала и культурная повестка. Например, организация досуга для детей на летних каникулах и ремонт фасада Дома культуры в рамках юбилея заведения. Кроме того, горожане подняли вопрос строительства здания школы искусств.

Не остались без внимания и транспортные вопросы. Участники встречи обсудили соединение микрорайонов города новыми маршрутами движения общественного транспорта. По словам начальника территориального управления Апрелевки Сергея Ермака, запуск маршрута автобуса между микрорайоном Весна и центром города практически согласован.

Кроме того, горожане с представителями администрации обсудили благоустройство парка в микрорайоне Дубки. Глава теруправления отметил, что подрядчик уже выбран и приступил к работам. На сегодняшний день специалисты проводят очистка от валежника от сухостоя. К 2024 году жители увидят 65 гектаров обновленной зоны с велосипедными дорожками, местами для барбекю и детскими площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 170 тысяч жителей Подмосковья уже подключились к голосованию по благоустройству.

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