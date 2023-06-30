Подмосковье 30 июня 2023, 20:11 Выездная администрация Истры ответила на вопросы жителей поселка Курсаково

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В поселке Курсаково в Истре провели выездную администрацию. На нее пришли активные местные жители Антонина Шухулева и Николай Кобышев, чтобы обсудить наболевшие проблемы.

«Лавочку поставить для инвалида, а ее нет», — рассказала Шухелева.

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Кобышев попросил решить проблемы с заброшенными участками. Перед приемом местные жители взяли талончики в электронной очереди.

«Сейчас мы управлению ЖКХ скажем. Лавочки у них есть, установят на следующий день, это будет сделано», — ответил на запрос жительницы замглавы Истры Арсений Козловский.

На выездной регистрации каждый смог лично обратиться к заместителям главы муниципалитета, начальникам управлений и ресурсоснабжающих организаций и к главе Истры Татьяне Витушевой. Также она удобна тем, что людям не нужно ехать в Истру и записываться на прием.

Задать можно сразу несколько вопросов. За каждым столом представители разных сфер: благоустройство, здравоохранение, жкх, капстроительство, безопасность. Всего на выездную администрацию в поселке Курсаково пришло более 50 человек.

«Большее количество обращений в этот раз — это многоквартирные дома, кровли по направлению ЖКХ, а на втором месте — дороги», — сообщила Витушева.

На сайте администрации округа разместят информацию о месте и времени следующей выездной администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

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