30 июня 2023, 20:11
Выездная администрация Истры ответила на вопросы жителей поселка Курсаково
В поселке Курсаково в Истре провели выездную администрацию. На нее пришли активные местные жители Антонина Шухулева и Николай Кобышев, чтобы обсудить наболевшие проблемы.
«Лавочку поставить для инвалида, а ее нет», — рассказала Шухелева.
Реклама
Кобышев попросил решить проблемы с заброшенными участками. Перед приемом местные жители взяли талончики в электронной очереди.
«Сейчас мы управлению ЖКХ скажем. Лавочки у них есть, установят на следующий день, это будет сделано», — ответил на запрос жительницы замглавы Истры Арсений Козловский.
На выездной регистрации каждый смог лично обратиться к заместителям главы муниципалитета, начальникам управлений и ресурсоснабжающих организаций и к главе Истры Татьяне Витушевой. Также она удобна тем, что людям не нужно ехать в Истру и записываться на прием.
Задать можно сразу несколько вопросов. За каждым столом представители разных сфер: благоустройство, здравоохранение, жкх, капстроительство, безопасность. Всего на выездную администрацию в поселке Курсаково пришло более 50 человек.
«Большее количество обращений в этот раз — это многоквартирные дома, кровли по направлению ЖКХ, а на втором месте — дороги», — сообщила Витушева.
На сайте администрации округа разместят информацию о месте и времени следующей выездной администрации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Реклама
Реклама