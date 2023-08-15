Подмосковье 15 августа 2023, 10:03 Выездная администрация Химок решила более 800 вопросов жителей за месяц Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Приемы выездной администрации прошли в микрорайонах Луневский, Кутузовский, Сходня и Подрезково в Химках. Профильные управления приняли почти 800 обращений жителей. Свыше 600 вопросов решили на месте, а остальные взяли под контроль.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел комплексные обходы в каждом микрорайоне и пообщался с жителями.

Реклама

«Продолжаем работу в формате выездных администраций. Наши профильные службы уже успели принять жителей четырех микрорайонов. <…> Просьбы в каждом поселении свои, но большая часть касается жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все обращения мы держим на контроле», — отметил Дмитрий Волошин.

Сейчас выездная администрация ведет прием в микрорайоне Левобережный. Специалисты работают ежедневно с 9:00 по 18:00 с 14 по 19 августа по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение 6. Следующие встречи с жителями пройдут в Новых и Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».