Подмосковье 12 августа 2023, 17:30 Выездная администрация Химок решила более 100 вопросов жителей Фото администрации Химок

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В микрорайоне Подрезково в Химках состоялась выездная администрация. За неделю профильные службы зафиксировали более ста обращений жителей.

Большая часть вопросов касалась благоустройства дворов и замены теплосетей к началу отопительного сезона.

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«В этом году мы проводим первый этап работ по замене теплосетей в рамках инвестиционной программы ТСК „Мосэнерго“. Уже обновили 10 участков изношенного трубопровода, четыре из которых заменили в Подрезкове», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас ремонтируют теплосети на Железнодорожной улице. Работы завершат до конца месяца.

После обновления в округе благоустроят территорию. Такие работы провели на Новозаводской улице вблизи домов № 4 и 5, где из-за модернизации сетей разрыли газон.

Также жители попросили заменить в сквере лавочки, урны, высадить деревья и кустарники. Это сделают в следующем году.

После замены теплосетей на Железнодорожной улице, 1 отремонтируют проезд во дворе, тротуар, заменят бортовой камень. На площадке организуют новую с мягким покрытием, установят ограждение и четыре светильника.

Дмитрий Волошин отметил, что в микрорайоне подключат камеры на 64 детских и спортивных площадках.

По просьбе химчан во дворе дома № 5А на Новозаводской улице поменяли покрытие проезда, парковки, тротуаров, установили новые фонари, высадили 160 кустарников и разбили газон площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Часть обращений выполнят в этом году, другую — в 2024-м. Следующая выездная администрация стартует в микрорайоне Левобережный 14 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион занимает третье место в России по благоустройству зеленых зон.

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