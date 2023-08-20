Подмосковье 20 августа 2023, 02:00 Выездная администрация Химок приняла более 100 обращений от жителей микрорайона Левобережный за неделю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выездная администрация Химок завершила работу в микрорайоне Левобережный. За неделю сотрудники профильных службы приняли более 100 обращений от жителей. Большая часть вопросов касалась тем ЖКХ, благоустройства игровых площадок, организации парковок и ремонта дорог, рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

«Завершилась пятая неделя нашей работы в формате выездной администрации. За это время сотрудники профильных служб приняли более 900 обращений жителей пяти микрорайонов», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

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В микрорайоне находится одна из железнодорожных станций, которая вошла в состав МЦД-3, — Левобережная. Возле платформы заменят три остановки по новым стандартам диаметров. Всего в Химках установят 25 таких павильонов.

По итогам работы выездной администрации Волошин поручил установить во дворе дома № 5 по улице Чайковского контейнерную площадку с шестью мусорными баками и обновить дорожную разметку вблизи учебных заведений на улице Нахимова. Кроме того, глава распорядился включить детскую площадку у дома № 6 по Совхозной улице в программу комплексного благоустройства на 2023 год.

Ранее городские службы уже приняли в работу обращения жителей четырех кварталов Химок — Луневского, Кутузовского, Сходни и Подрезково. Следующая выездная администрация пройдет в микрорайоне Новые Химки с 21 по 26 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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