Прямой выезд на М4 разгрузит дороги в Видном. Готов первый этап
Это станет возможным за счет того, что они минуют движение в центре Видного. Строительство выезда на М4 началось летом прошлого года.
Когда весь проект будет готов, жители новых микрорайонов, а это примерно 55 тысяч человек, смогут комфортно выезжать в столицу и возвращаться обратно. Новая транспортная артерия разгрузит центр города.
Уже через три месяца, когда здесь достроят прямой съезд на М4, ситуация с пробками должна стабилизироваться окончательно.
Сегодня в Видном готов новый участок двухполосной дороги. Здесь сделали тротуары, освещение, разметку и ограждение на опасных участках.
Поручение взять на особый контроль транспортную ситуацию в Видном губернатор Андрей Воробьев дал главе округа Алексею Спасскому в феврале прошлого года.
Для нас 2020-й стал прорывным. Мы построили выезд на старую Каширку из 6-го микрорайона, реконструировали два перекрестка, Школьную улицу
Прямой съезд на М4 здесь достроят за три месяца, и это избавит Видное от пробок, позволив добираться до трассы быстрее.