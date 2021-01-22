Прямой выезд на М4 разгрузит дороги в Видном. Готов первый этап

Первый и самый значимый этап строительства выезда на трассу М4 завершили в Видном. Здесь появился участок дороги протяженностью 1420 метров. Осталось доделать сам съезд. Водители смогут попасть из 6-го микрорайона на магистраль в несколько раз быстрее.

Это станет возможным за счет того, что они минуют движение в центре Видного. Строительство выезда на М4 началось летом прошлого года.

Когда весь проект будет готов, жители новых микрорайонов, а это примерно 55 тысяч человек, смогут комфортно выезжать в столицу и возвращаться обратно. Новая транспортная артерия разгрузит центр города.

Уже через три месяца, когда здесь достроят прямой съезд на М4, ситуация с пробками должна стабилизироваться окончательно.

Сегодня в Видном готов новый участок двухполосной дороги. Здесь сделали тротуары, освещение, разметку и ограждение на опасных участках.

Поручение взять на особый контроль транспортную ситуацию в Видном губернатор Андрей Воробьев дал главе округа Алексею Спасскому в феврале прошлого года.

Для нас 2020-й стал прорывным. Мы построили выезд на старую Каширку из 6-го микрорайона, реконструировали два перекрестка, Школьную улицу Алексей Спасский.

Прямой съезд на М4 здесь достроят за три месяца, и это избавит Видное от пробок, позволив добираться до трассы быстрее.