Выезд из Андреевки расширили в Солнечногорске по просьбе жителей

В Солнечногорске выезд из Апрелевки в Зеленоград расширили до четырех полос. Работы провели по просьбе местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Расширить выезд удалось благодаря переносу тросового ограждения и переразметке на Жилинской улице. После расширения автомобили могут ехать прямо по двум полосам, направо и налево. В ведомстве отметили, что после реконструкции пропускная способность увеличится на 15-20%. Новую схему движения спроектировали после совместного обсуждения с жителями.