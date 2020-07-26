Выехать на отдых с питомцем. Гостиницы для собак и хозяев появились в Подмосковье

Проводить отпуск в душном городе — удовольствие ниже среднего. Но что делать, если дома живет собака, оставлять питомца одного не хочется никому. Но есть выход: поехать отдыхать вместе со своим животным. В Московской области появились гостиницы, где постояльцев готовы принять вместе с питомцами.

Четырехзвездочный пансионат «Акварели» находится в 100 километрах от Москвы. Он раскинулся на семи гектарах живописной природы, где вполне можно хорошо провести время хозяину и собаке. Для питомцев есть огромная площадка, где они могут побегать. Размером она с теннисный корт, так что есть где развернуться.

Источник фото: телеканал «360»

За безопасность питомца можно не беспокоится. Территория обработана от клещей и огорожена забором, от посторонних.

Все номера для постояльцев постоянно дезинфицируют. Сейчас это обязательное условие из-за распространения коронавируса. Двухместный стандарт обойдется в 8,5 тысяч рублей. Есть специальные туры на выходные дни за 18,5 тысяч.

В сумму входит трехразовое питание в местном ресторане, посещение бассейна и развлекательного центра.

Источник фото: телеканал «360»

Основной зал ресторана пока закрыт, все завтраки, обеды и ужины проходят в зимнем саду с соблюдением всех санитарных норм. Социальную дистанцию помогает соблюдать разметка на полу. На столах есть антисептики. Персонал работает только в масках и перчатках. Каждое утро помещение дезинфицируют.

За питание своего питомца придется отвечать хозяину. Корм и миски можно взять с собой. Если забыли — ничего страшного — рядом есть магазины. Сотрудники отеля всегда с удовольствием присмотрят за собакой, если хозяину надо отойти.

Источник фото: телеканал «360»

Такие Dog-Friendly отели новинка на рынке гостиничных услуг в России, но они уже пользуются большой популярностью.