Выделенные полосы для общественного транспорта введут в Подмосковье

В Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

«Выделенные полосы — это еще одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно», — сказал Воробьев.

По его словам, их нужно сделать везде, где это возможно и целесообразно. Они должны помочь общественному транспорту стать еще более комфортным, удобным. Ресурсы на это будут выделены.

Губернатор отметил, что жители помогают властям фиксировать проблемы на дорогах, подсказывают, где какую развязку, светофор, стрелку, дополнительную полосу нужно сделать. Глава региона также затронул вопрос с «глупыми» пробками.

«Быстрые решения, которые в этом году мы ведем, уже дают свои результаты. Она (ликвидация пробок — прим. ред.) будет идти нон-стопом на основе анализа транспортной ситуации и обращений граждан», — подчеркнул он.

В Московской области реализуют проект «Долой глупые пробки в Подмосковье». Его смысл в том, чтобы малыми мерами справиться с заторами на дорогах.