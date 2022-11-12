Подмосковье 12 ноября 2022, 23:30 Выделенную полосу уберут на Силикатной улице в Мытищах Глава муниципалитета Купецкая: в Мытищах уберут выделенную полосу на Силикатной улице Публичное достояние

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В Мытищах демаркируют выделенную полосу, которую сделали на Силикатной улице летом. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в своем Telegram-канале.

Публичное достояние

Летом на нескольких улицах округа обустроили выделенные полосы, в том числе на Силикатной. Купецкая отметила, что спустя несколько месяцев специалисты собрали статистику по использованию этого нововведения.

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«Изучив все за и против, а также собрав мнения жителей, мы пришли к выводу, что выделенная полоса на Силикатной нецелесообразна», — подчеркнула она.

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По словам главы городского округа, было принято решение о демаркировке полосы. Дорожным рабочим поручили восстановить прежнюю разметку.

РИА «Новости»

Минтранс Подмосковья накануне сообщил, что дорожные службы заменили более 870 километров покрытия на региональных дорогах за сезон. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Глава министерства Алексей Гержик отметил, что покрытие обновили на 250 дорогах. При этом порядка 90 из них отремонтировали по просьбам жителей. Более 20 дорог были обновлены с помощью новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить срок их службы.