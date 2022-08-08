Выделенку на Новом шоссе в Ленинском округе оснастили видеокамерами

Комплексы фотовидеофиксации начали контролировать выделенную полосу на Новом шоссе. Штраф за нелегальный проезд по ней составит 1500 рублей.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, правила на выделенке действуют и в будни, и в выходные. Здесь установлен знак «Движение запрещено», по этой полосе могут ездить только автобусы. Это нужно для того, чтобы облегчить работу общественного транспорта, который должен беспрепятственно доставлять жителей к местам назначения. Штраф за проезд личных авто по выделенной полосе составляет 1,5 тысячи рублей.

Благодаря устройству выделенной полосы на Новом шоссе более пяти тысяч пассажиров автобусных маршрутов ежедневно экономят в пути 10–25 минут. Их путь сократился примерно вдвое.