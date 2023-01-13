13 января 2023, 15:02
Выделенки для автобусов в Подмосковье сократили время в пути до 75%
Свыше 10 выделенных полос для общественного транспорта показали высокую эффективность в Подмосковье в 2022 году. Время проезда на них сократилось на 75%, сообщили в Минтрансе области. Всего за год в области появилось более 100 выделенок.
По словам главы министерства Алексея Гержика, наибольшую эффективность показала автобусная полоса на Новом шоссе в Ленинском округе. Время проезда там сократилось с 30 до четырех минут.
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«Работу по предоставлению приоритета общественному транспорту продолжаем и кроме организации новых выделенок, будем улучшать движение как для общественного, так и для личного транспорта за счет корректировки схем уже существующих выделенных полос», — заключил министр.
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Также в число лучших полос вошли выделенки на улице Ленина в Истре, Зенинском шоссе и съезде в Токарево в Люберцах, улице Свободы в Одинцове, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Кирова в Химках, улице Борисовке и Волковском шоссе в Мытищах, Путилковском шоссе и Волоколамском шоссе в Красногорске.
Выделенные полосы для общественного транспорта позволяют точнее соблюдать расписание движения и снизить аварийность до 30-40%. Скорость движения автобусов и троллейбусов на них увеличивается на 30%.
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