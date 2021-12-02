Выделенка для автобусов в Трехгорке на 15 минут ускорила путь до МЦД
Выделенная полоса для автобусов появилась в Трехгорке. Это поселок в городском округе Одинцово. Теперь путь до МЦД-1 «Сколково» сократился на 10–15 минут.
Переразметку сделали по новому подмосковному проекту. Он подразумевает создание выделенок, которые помогут такси и автобусам меньше стоять в пробках.
В Одинцове такая полоса появилась на съезде с Чистяковой улицы на Трехгорную. Это отметили в Минтрансе Подмосковья.
Теперь на этом участке дороги у водителей есть одна полоса, а у общественного транспорта — другая. Выделенка протянулась на 150 метров.
По новой выделенной полосе проезжают три маршрута общественного транспорта: № 27к, 3, 44
Время в пути сократилось для 14 тысяч пассажиров. Это те, кто добирается из Трехгорки до МЦД.
На новой полосе установили дорожные знаки с изображением автобуса и направлением движения. Их дублирует заглавная буква «А» на асфальте.
Жителям важно помнить, что за выезд на выделенку, то есть за пересечение сплошной разметки, автомобилистов ждет штраф 500 рублей, а за движение по ней — 1,5 тысячи.