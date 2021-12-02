Выделенка для автобусов в Трехгорке на 15 минут ускорила путь до МЦД

Выделенная полоса для автобусов появилась в Трехгорке. Это поселок в городском округе Одинцово. Теперь путь до МЦД-1 «Сколково» сократился на 10–15 минут.

Переразметку сделали по новому подмосковному проекту. Он подразумевает создание выделенок, которые помогут такси и автобусам меньше стоять в пробках.

В Одинцове такая полоса появилась на съезде с Чистяковой улицы на Трехгорную. Это отметили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь на этом участке дороги у водителей есть одна полоса, а у общественного транспорта — другая. Выделенка протянулась на 150 метров.

По новой выделенной полосе проезжают три маршрута общественного транспорта: № 27к, 3, 44 Минтранс Подмосковья.

Время в пути сократилось для 14 тысяч пассажиров. Это те, кто добирается из Трехгорки до МЦД.

На новой полосе установили дорожные знаки с изображением автобуса и направлением движения. Их дублирует заглавная буква «А» на асфальте.

Жителям важно помнить, что за выезд на выделенку, то есть за пересечение сплошной разметки, автомобилистов ждет штраф 500 рублей, а за движение по ней — 1,5 тысячи.