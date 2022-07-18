Выделенка на Молодежной улице в Химках вдвое сократила время в пути

Более 35 тысяч пассажиров в Химках стали быстрее добираться до места назначения благодаря новой выделенной полосе для автобусов. Время в пути сократилось с 12 до 6 минут.

«Совместно с Москвой мы обустроили выделенную полосу длиной порядка 1,5 километра для общественного транспорта на улице Молодежной в Химках и на улице Свободы в Москве. Теперь здесь можно сэкономить до шести минут в пути, а в час пик — все 15 минут», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

По улице Молодежной проходит 22 маршрута — и автобусные, и троллейбусные. Ежедневный пассажиропоток составляет более 35 тысяч человек. И все эти люди стали быстрее добираться до нужных остановок с того момента, как здесь появилась выделенка.

Сегодня Химки — лидер среди округов Подмосковья по приоритету общественного транспорта. Первая полоса для автобусов появилась на Юбилейном проспекте больше десяти лет назад. В этом году в городе обустроили еще несколько выделенных полос. Наибольший эффект почувствовали пассажиры троллейбуса № 202, который везет жителей к станции метро «Планерная» и обратно, а также пассажиры автобуса № 434, которые тоже едут до метро.

Источник фото: телеканал «360»

«Стало очень удобно, потому что в часы пик мы соблюдаем график движения и свободно едем по своей полосе», — оценил преимущество выделенки водитель троллейбуса № 202 Наиль Тимербаев.

Сейчас Химки входят в топ-15 городов России по приоритету общественного транспорта. После того как все запланированные на этот год автобусные полосы будут обустроены, Минтранс Подмосковья планирует вывести город в топ-10 по стране.

В целом в Московской области в этом году обустроят 100 выделенных полос — более чем в 25 округах. В настоящее время 37 из них уже работает.