«История нашего региона — это люди». Выдающихся жителей Подмосковья наградили в Красногорске
Все подобные церемонии проходят в Зале приемов Дома правительства. Перед награждением Андрей Воробьев обратился к гостям.
«В этом году Московской области исполняется 90 лет. История нашего региона — это люди. Все, чего мы добились за эти годы, — это важные победы, свершения. Они стали возможны благодаря ответственному отношению к труду наших жителей — великих, заслуженных людей», — сказал Андрей Воробьев.
Настроение мероприятия задал губернаторский оркестр. Он выступал в усредненном составе — 30 человек. Мелодии подобрали заранее и согласовали с главным дирижером Сергеем Пащенко.
Он рассказал, что в основном мелодии стандартные для таких церемоний, лишь одна композиция новая — «Мама Папа», она прозвучала во время награждения многодетной мамы Ригины Епишевой из Электростали. У нее семеро детей. Самая младшая, Тамара, до церемонии успела изучить пюпитр, за которым стоял губернатор.
Награду получил знаменитый хирург Лео Бокерия. Ему вручили Орден «За заслуги перед Московской областью» первой степени.
«Мы зримо наблюдаем качественные изменения в области здравоохранения, что для меня является главным, в моей профессии. Открыто множество центров сосудистой хирургии, очень эффективно развивается детская помощь. Я хочу поблагодарить вас за такую серьезную помощь», — отметил врач.
Легендарный хирург призвал вести здоровый образ жизни. Признался, сам придерживается врачебных рекомендаций. «Девять лет не пью», — пошутил Бокерия.
Еще один врач был удостоен Ордена «За заслуги перед Московской областью». Награду вручили Ольге Мининой, главному врачу центральной медико-санитарной части № 119 Федерального медико-биологического агентства г. о. Звездный Городок.
Много жителей Московской области показали себя смелыми и отзывчивыми людьми. Они получили медали «За спасение жизни». Среди награждаемых немало подростков.
Например, 14-летняя Екатерина Кукова вместе с подругой Катей Васильчук этим летом спасли утопающего. Катя сказала, если что, не раздумывая, готова прийти на помощь в любую минуту.
Медали «За спасение жизни» получили и другие ребята. Данила Жеребятьев потушил пожар в жилом доме в Одинцове. Владимир Брютов из Можайска спас утопающего. Валерий Бунеску спас бабушку из пожара.