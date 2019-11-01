Многодетные семьи, врачи, политики, духовенство и другие выдающиеся жители Московской области получили государственные награды на церемонии, приуроченной ко Дню народного единства.

Источник фото: телеканал «360»

Все подобные церемонии проходят в Зале приемов Дома правительства. Перед награждением Андрей Воробьев обратился к гостям.

«В этом году Московской области исполняется 90 лет. История нашего региона — это люди. Все, чего мы добились за эти годы, — это важные победы, свершения. Они стали возможны благодаря ответственному отношению к труду наших жителей — великих, заслуженных людей», — сказал Андрей Воробьев.

Настроение мероприятия задал губернаторский оркестр. Он выступал в усредненном составе — 30 человек. Мелодии подобрали заранее и согласовали с главным дирижером Сергеем Пащенко.

Он рассказал, что в основном мелодии стандартные для таких церемоний, лишь одна композиция новая — «Мама Папа», она прозвучала во время награждения многодетной мамы Ригины Епишевой из Электростали. У нее семеро детей. Самая младшая, Тамара, до церемонии успела изучить пюпитр, за которым стоял губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Награду получил знаменитый хирург Лео Бокерия. Ему вручили Орден «За заслуги перед Московской областью» первой степени.

«Мы зримо наблюдаем качественные изменения в области здравоохранения, что для меня является главным, в моей профессии. Открыто множество центров сосудистой хирургии, очень эффективно развивается детская помощь. Я хочу поблагодарить вас за такую серьезную помощь», — отметил врач.

Легендарный хирург призвал вести здоровый образ жизни. Признался, сам придерживается врачебных рекомендаций. «Девять лет не пью», — пошутил Бокерия.

Еще один врач был удостоен Ордена «За заслуги перед Московской областью». Награду вручили Ольге Мининой, главному врачу центральной медико-санитарной части № 119 Федерального медико-биологического агентства г. о. Звездный Городок.

Источник фото: телеканал «360»

Много жителей Московской области показали себя смелыми и отзывчивыми людьми. Они получили медали «За спасение жизни». Среди награждаемых немало подростков.

Например, 14-летняя Екатерина Кукова вместе с подругой Катей Васильчук этим летом спасли утопающего. Катя сказала, если что, не раздумывая, готова прийти на помощь в любую минуту.

Медали «За спасение жизни» получили и другие ребята. Данила Жеребятьев потушил пожар в жилом доме в Одинцове. Владимир Брютов из Можайска спас утопающего. Валерий Бунеску спас бабушку из пожара.