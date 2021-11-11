Выдающихся физиков наградили по случаю Всемирного дня науки в Дубне. Среди них ученый Юрий Оганесян, в честь которого пять лет назад назвали 118-й химический элемент оганесон — Og. Губернатор Андрей Воробьев присвоил ему звание почетного жителя Подмосковья и поблагодарил за колоссальный вклад в развитие науки.

Награды получили шесть ученых. Глава региона передал им ордена за заслуги перед Московской областью.

Я приехал, потому что считаю, что это важно — быть с вами. Сказать вам слова благодарности, признания. Труд ученого весьма сложен, потому что часто закрыт Андрей Воробьев.

Юрий Оганесян — специалист в области экспериментальной ядерной физики. Он стал четвертым ученым в мире, именем которого при жизни назвали химический элемент.

Оганесян получит в Париже первую Международную премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева 15 ноября. Ее присудили только этому академику и профессору Винченцо Бальзани из Италии.

«Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. <…> Я хочу вам искренние слова благодарности сказать за достижения и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, последователи», — сказал Воробьев.

Сильная команда в Дубне

Воробьев поблагодарил ученых из Объединенного института ядерных исследований в Дубне за то, что одолели ядерную физику, создали сильную и сплоченную команду.

«Как известно, физики, химики и математики работают в очень тесном ключе. Один дополняет другого. Дорогие наши друзья, мне очень приятно находиться здесь. Новых достижений вам в той области, которую вы одолели. Точнее, наверное, одолеть ее до конца невозможно», — отметил губернатор.

Он пожелал ученым новых открытий и достижений мирового уровня.

Ядерная физика позволяет синтезировать новые элементы и получать новые свойства, казалось бы, уже изученных.