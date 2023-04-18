Подмосковье 18 апреля 2023, 10:58 Выдающегося ученого и почетного жителя Подмосковья Юрия Оганесяна поздравили с 90-летием

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Всемирно известный ученый Юрий Оганесян отметил 90-летие. Торжественный семинар в его честь прошел в Центральном доме ученых в Москве.

Поздравить руководителя лаборатории Объединенного института ядерных исследований собрались представители руководства Российской академии наук, Минобрнауки России, Московского государственного университета и госкорпорации «Росатом». Несмотря на высокий статус гостей, это была неформальная встреча.

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Открывая семинар, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников подчеркнул, что для каждого ученого главное — увидеть при жизни результаты реализации своих идей. И Юрию Оганесяну это удалось. Он стал вторым человеком в мире, в честь которого еще при жизни назвали элемент таблицы Менделеева.

«Я счастлив видеть настоящего классика, великого ученого. Мы желаем Юрию Цолаковичу долгих лет плодотворной творческой жизни», — сказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, телеведущий Михаил Швыдкой признался, что околдован тем, что делают физики.

«Чествуем мы вас не потому, что вы дожили до 90 лет, а потому, что за 90 лет вы много чего натворили», — сказал он.

Глава Дубны Сергей Куликов тоже приехал на мероприятие, чтобы лично поздравить физика, благодаря которому о наукограде сегодня знает весь мир.

«Это человек с большой буквы, наша гордость. Все его открытия — это прорыв вперед для нашей страны и всей мировой науки», — отметил Сергей Куликов.

Сам именинник в этот день рассказал, что решил учредить премию «Оганесон» для поддержки молодых ученых и исследователей.

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