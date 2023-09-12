Подмосковье 12 сентября 2023, 09:53 Выдающаяся фигуристка и почетный житель Подмосковья Ирина Роднина отметила 74-летие РИА «Новости»

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Советская фигуристка, которая ни разу не проиграла в международных соревнованиях, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина принимает поздравления. 12 сентября ей исполнилось 74 года.

Сейчас Ирина Роднина — российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы, член Совета при президенте России по физической культуре и спорту.

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Она отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.

С 2016 года возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках Московской области. За время работы Ирины Константиновны увеличилось представительство спортсменов из Подмосковья в сборной России. Команда региона заняла третье место на Спартакиаде учащихся России, а в 2019-м выиграла зональное первенство среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.

При участии Родниной в Подмосковье активно развивается массовый спорт — количество секций, занимающихся спортивным балетом на льду, увеличилось в три раза. Ведется работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста.

Ирина Роднина является почетным гражданином Московской области и активно участвует в жизни региона.