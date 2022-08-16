Выдачу разрешений на ввод строительных объектов упростили в Подмосковье

Услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов упростили на «Госуслугах» Подмосковья. Теперь вносить изменения в них можно онлайн. Об этом сообщила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

По словам министра, услугой выдачи разрешений в электронном виде воспользовались уже свыше шести тысяч раз.

«Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было», — отметила она.

После того, как объект строительства получает разрешение на ввод в эксплуатацию, оно направляется в Росреестр, после чего ставится на кадастровый учет. Если ведомство найдет ошибки в документах, застройщик должен подготовить новый технический план, который требует внесения изменений в выданное разрешение. Теперь сделать это можно проще — через «Госуслуги». Срок оказания услуги составит не более пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как полный переход в «цифру» искоренил взяточничество. Этому поспособствовало внедрение инвестстандарта.