07 апреля 2022, 10:03
Выдача соцкарт стала самой популярной онлайн-услугой в Подмосковье в начале 2022 года
Жители Подмосковья подали миллион онлайн-заявлений на «Госуслугах» с января
Уже 7,8 миллиона жителей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья. Количество пользователей регулярно растет. Самой популярной функцией в первом квартале этого года стала выдача социальных карт.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что за этой услугой с начала года обратились свыше 183 тысяч жителей.
Сейчас на портале можно воспользоваться 234 электронными услугами
Ирина Каклюгина.
В числе самых востребованных уже оказались запись в кружки, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет, прикрепление к поликлинике.
Чтобы получить полный доступ к услугам, пользователю нужно подтвердить учетную запись ЕСИА на федеральном портале.