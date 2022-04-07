Выдача соцкарт стала самой популярной онлайн-услугой в Подмосковье в начале 2022 года

Уже 7,8 миллиона жителей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья. Количество пользователей регулярно растет. Самой популярной функцией в первом квартале этого года стала выдача социальных карт.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что за этой услугой с начала года обратились свыше 183 тысяч жителей.

Сейчас на портале можно воспользоваться 234 электронными услугами Ирина Каклюгина.

В числе самых востребованных уже оказались запись в кружки, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет, прикрепление к поликлинике.

Чтобы получить полный доступ к услугам, пользователю нужно подтвердить учетную запись ЕСИА на федеральном портале.