Выдачу разрешений для застройщиков Подмосковья упростили на госуслугах

Ввод новых построек упростили в Подмосковье. Сделать это помог портал госуслуг. И если раньше застройщикам нужно было выполнять больше действий для получения разрешений, то теперь они могут оформить бесплатную услугу не более чем за пять рабочих дней.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

На портале оптимизировали услугу по выдаче разрешений на ввод объектов строительства. Для проверки документов не нужно отдельно подавать заявление в систему ИСОГД Максим Рымар.

Прежде застройщикам необходимо было сначала подгрузить проектную документацию в информационную систему ИСОГД и лишь затем зарегистрировать остальные документы.

Рымар подчеркнул, что в Московской области услуги в сфере строительства — одни из самых востребованных у бизнеса.

«А из 29 региональных услуг по стройке в электронном виде можно получить 24. Услуга для ввода объектов капитального строительства предоставляется онлайн с 2017 года», — сказал он.

Функция доступна по ссылке. Это подраздел «Строительные работы» в разделе «Земля и стройка».