Выдачу лицензий на продажу алкоголя ускорили на госуслугах в Подмосковье

Для подмосковных предпринимателей ускорили получение лицензий на продажу алкоголя. Срок выдачи сократили до 14 рабочих дней вместо 30 календарных на областном портале госуслуг.

Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что упростить процесс выдачи лицензий позволила цифровизация.

Она отметила, что теперь документы на проверку формируются автоматически.

В электронную форму заявления уже добавили подсказки и шаблоны документов для удобства пользователей Надежда Куртяник.

Государственная пошлина за год действия лицензии составляет 65 тысяч рублей. Получить услугу можно по ссылке.

Воспользоваться функцией могут исключительно юридические лица. Сначала им потребуется авторизоваться через ЕСИА.

Ранее стало известно, что предпринимателям Подмосковья со средним или высшим ветеринарным образованием упростили регистрацию в качестве специалистов.