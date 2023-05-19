Подмосковье 19 мая 2023, 15:55 Выдача ключей дольщикам началась в ЖК «Дом на Серпуховской» в Подольске пресс-служба МинЖил политики МО

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Дольщикам жилого комплекса «Дом на Серпуховской» в Подольске начали вручать ключи от квартир. Всего в новый дом заедут 266 семей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Изначально застройщиком ЖК выступало ЗАО «ТЕКС». Строительство должно было завершиться в 2016 году, однако компания не справилась с обязательствами и была признана банкротом.

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В 2021 году Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области принял решение возобновить работы. Сейчас жилой комплекс достроили и поставили на кадастр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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