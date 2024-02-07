Подмосковье 07 февраля 2024, 11:15 Выдача ключей дольщикам корпуса №2 началась в ЖК «Императорские Мытищи» ГК Гранель

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Корпус № 2 в жилом комплексе «Императорские Мытищи» поставили на кадастровый учет. Девелопер проекта ГК «Гранель» начал передачу жилья, ключи получат 455 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в шестиэтажном корпусе обустроили 455 квартир. Общая площадь здания превысила 28 тысяч квадратных метров. Для жителей обустроили парковки, медицинский центр, школу и детский сад, а также открыли объекты сферы услуг.

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Владельцы квартир смогут оформить права собственности после подписания акта приема-передачи.

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