Выдача бесплатных сертификатов на детскую реабилитацию началась в Подмосковье | 360°

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Выдача бесплатных сертификатов на детскую реабилитацию началась в Подмосковье

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В Подмосковье началась выдача электронных сертификатов, по которым дети-инвалиды, которые проживают в регионе, могут пройти реабилитацию в полустационарной форме. У родителей есть возможность самостоятельно выбрать поставщика услуг, причем среди как государственных, так и негосударственных организаций.

«Родители или представители самостоятельно выбирают понравившегося поставщика услуг, в том числе из негосударственных организаций. Длительность курса реабилитации составляет 21 день», — рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

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Все услуги по этому сертификату предоставляются в бесплатной форме. Чтобы направить своего ребенка на реабилитацию, нужно заполнить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг, там же родителям придет сертификат.

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Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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