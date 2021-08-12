Выброшенная совесть. Как экопатрули на сапах чистят реки Подмосковья от мусора

Экопатрули на сапах занимаются очисткой рек Подмосковья от мусора. Волонтеры уже около 10 лет осваивают водоемы и постоянно вылавливают бутылки и прочий мусор. Но пару лет назад они решили серьезно взяться за это важное и нужное дело.

Один из организаторов экопатруля Алексей Фадеев рассказал, что однажды они просто отправились вместе с детьми собирать мусор и всем это понравилось. Дети тоже были вовлечены в процесс и соревновались друг с другом, кто соберет больше мусора.

Такие вылазки проходят почти каждую неделю. На очередной маршрут вместе с волонтерами отправился корреспондент «360» Дмитрий Степанищев. Нагружать сапы начали уже метров через 15 после старта. И первая часть маршрута была очень веселой. Но по мере движения по реке в глаза бросалось, что объем мусора только растет.

Однажды был случай, когда волонтеры стояли под мостом и ждали гостей и сверху им на голову прилетел мусорный пакет. Хотя в 100 метрах от моста стояли контейнеры. Что заставляет людей так поступать, никто не понимает. Зачастую это местные рыбаки — это легко читается по качеству мусора. Помимо поплавков, встречаются бутылки из-под алкоголя. Местные жители мусорят гораздо меньше.

По пути к соседнему пляжу с каждой новой бутылкой, колесом или другим мусором настроение все больше и больше проваливалось куда-то вниз. Кто-то выбросил надувную лодку. Скорее всего, она пробитая и уже не представляет ценности, но вместо того, чтобы донести ее до контейнера, ее просто кинули в реку.

Физически это не очень трудная работа. Ее сложность не в этом. За 1,5 часа удалось собрать 10 мешков объемом 160 литров с мусором, который вытащили из реки. Они уедут в «Мегабаки» для дальнейшей сортировки. Но, скорее всего, такой мусор уже не подлежит переработке. Речной ил так въедается в пластик, что его уже не вымыть.