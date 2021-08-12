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    12 августа 2021, 18:15

    Выброшенная совесть. Как экопатрули на сапах чистят реки Подмосковья от мусора

    Александр Блинов, Дмитрий Степанищев, Мария Ицкова

    Экопатрули на сапах занимаются очисткой рек Подмосковья от мусора. Волонтеры уже около 10 лет осваивают водоемы и постоянно вылавливают бутылки и прочий мусор. Но пару лет назад они решили серьезно взяться за это важное и нужное дело.

    Выброшенная совесть. Как экопатрули на сапах чистят реки Подмосковья от мусора

    Один из организаторов экопатруля Алексей Фадеев рассказал, что однажды они просто отправились вместе с детьми собирать мусор и всем это понравилось. Дети тоже были вовлечены в процесс и соревновались друг с другом, кто соберет больше мусора.

    Такие вылазки проходят почти каждую неделю. На очередной маршрут вместе с волонтерами отправился корреспондент «360» Дмитрий Степанищев. Нагружать сапы начали уже метров через 15 после старта. И первая часть маршрута была очень веселой. Но по мере движения по реке в глаза бросалось, что объем мусора только растет.

    Однажды был случай, когда волонтеры стояли под мостом и ждали гостей и сверху им на голову прилетел мусорный пакет. Хотя в 100 метрах от моста стояли контейнеры. Что заставляет людей так поступать, никто не понимает. Зачастую это местные рыбаки — это легко читается по качеству мусора. Помимо поплавков, встречаются бутылки из-под алкоголя. Местные жители мусорят гораздо меньше.

    По пути к соседнему пляжу с каждой новой бутылкой, колесом или другим мусором настроение все больше и больше проваливалось куда-то вниз. Кто-то выбросил надувную лодку. Скорее всего, она пробитая и уже не представляет ценности, но вместо того, чтобы донести ее до контейнера, ее просто кинули в реку.

    Физически это не очень трудная работа. Ее сложность не в этом. За 1,5 часа удалось собрать 10 мешков объемом 160 литров с мусором, который вытащили из реки. Они уедут в «Мегабаки» для дальнейшей сортировки. Но, скорее всего, такой мусор уже не подлежит переработке. Речной ил так въедается в пластик, что его уже не вымыть.