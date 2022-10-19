Выбрать участок в Подмосковье стало проще благодаря порталу ЕАСУЗ | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:31 Выбрать участок в Подмосковье стало проще благодаря порталу ЕАСУЗ

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В Подмосковье все чаще стали приобретать земельные участки через торги. В данный момент в регионе доступно более 600 земельных участков. Информация о них размещена на портале единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ).

Тем, кто собирается приобрести землю в Подмосковье, стоит обратить внимание на район, транспортную доступность и инфраструктуру. Если рассматривать дом как альтернативу квартире, специалисты рекомендуют присмотреться к близлежащим районам городов Подмосковья. Если вы выбираете землю для строительства дачи, то стоит принимать во внимание экологическую обстановку района и наличие леса рядом с участком.

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На портале ЕАСУЗ можно не только выбирать участки по расположению, площади, цене и формату приобретения (аренда или продажа), но и смотреть ближайшие объекты инфраструктуры. Здесь также можно построить маршрут или вызвать такси от понравившегося участка до ближайшего магазина, салона красоты, кинотеатра и аптеки.

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Средняя цена сотки земли напрямую зависит от направления и удаленности от столицы.Наиболее престижные направления Московской области — Запад и Юго-Запад. По данным портала ЕАСУЗ в Одинцовском, Домодедовском и Истринском районах находятся самые востребованные участки.