Жителям Подмосковья предложили выбрать дороги для ремонта в 2022 году

На портале «Добродел» запустили голосование за ремонт подмосковных дорог. Свой выбор сделали почти 100 тысяч жителей Московской области, сообщила команда губернатора региона.

В рейтинге лидирует Раменский городской округ — за него отдали порядка 6,5 тысячи голосов. В первой тройке оказались Чехов и Воскресенск, где проголосовавших оказалось более шести тысяч.

Голосование будет длиться вплоть до 31 августа. Выбор смогут сделать зарегистрированные на портале госуслуг пользователи.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на портал «Добродел» и выбрать одну из представленных на интерактивной карте дорог. Всего их более трех тысяч.

У пользователей есть возможность прикрепить фотографию или оставить комментарий. Ремонт дорог в округе, подчеркнули в команде губернатора Московской области, зависит от его жителей.